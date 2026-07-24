Alcalde de Temoac era investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos, revela García Harfuch

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Valentín Lavín Romero. Foto: Gob. Temoac, Morelos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, quien fue asesinado recientemente, era investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en la región oriente del estado.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos, el funcionario señaló que las indagatorias apuntaban a una posible relación del edil con los grupos conocidos como Los Aparicio y Los Huazulco.

¿Qué dijo García Harfuch?

El secretario explicó que ambas organizaciones delictivas son identificadas por las autoridades como generadoras de violencia en la zona oriente de Morelos y estarían relacionadas con delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

Sin ofrecer mayores detalles sobre la investigación, García Harfuch confirmó que el alcalde formaba parte de una carpeta de investigación por sus presuntos nexos con estas células criminales.

Presentan resultados de seguridad en Morelos

Durante la misma conferencia, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó un balance sobre la incidencia delictiva en la entidad.

Entre los principales resultados destacó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 54%, con una reducción más marcada tras la implementación del Plan Morelos.

Además, indicó que junio de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes desde 2019, con una disminución de 43%.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la funcionaria señaló que entre enero de 2025 y junio de 2026 el promedio diario presentó una reducción de 9%, como parte de los resultados de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.