Aplican descuento en transporte a estudiantes y maestros este fin de año

Maestros y estudiantes tendrán descuentos por fin de año. Foto: Cuartoscuro

Durante el periodo vacacional de fin de año, estudiantes y maestros podrán acceder a descuentos en el transporte federal de pasajeros, tanto en autobuses como en trenes, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La medida estará vigente del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 y aplica en todas las corridas del servicio ferroviario de pasajeros en modalidad regular interurbana, así como en los servicios primera y económico del autotransporte federal.

Descuentos autorizados para fin de año

De acuerdo con el comunicado oficial, los beneficios serán los siguientes:

50% de descuento para estudiantes

25% de descuento para maestros

Estos descuentos aplican únicamente en unidades de autotransporte federal de pasajeros y en el servicio ferroviario de pasajeros, durante el periodo vacacional establecido.

¿Qué se necesita para obtener el descuento?

Para hacer válido el beneficio, los usuarios deberán presentar una credencial vigente al momento de comprar el boleto o abordar la unidad. El documento debe ser emitido por alguna institución educativa reconocida.

Entre las instituciones válidas se encuentran:

Escuelas integradas al sistema educativo de la SEP

Autoridades educativas estatales

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidades públicas y privadas del país

Institutos y colegios

Escuelas incorporadas a los sistemas educativos oficiales

¿Qué hacer en caso de cobros indebidos?

La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece también los canales para presentar quejas en caso de que el descuento no sea respetado.

Para transporte ferroviario , las inconformidades deben presentarse ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario .

, las inconformidades deben presentarse ante la . Para autotransporte federal, las quejas se atienden en la Dirección General de Autotransporte Federal o en el Centro SICT correspondiente al domicilio del usuario.

La SICT recordó que estos descuentos forman parte de las medidas aplicadas cada periodo vacacional, con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes y docentes durante las fechas de mayor movilidad en el país.

