El Senado de la República aprobó sin modificaciones la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. No se crean nuevos impuestos, ni aumentan los vigentes. Se estima que la federación perciba ingresos porun total de 9 billones 302 mil 015.8 millones de pesos.

Prevé un crecimiento económico anual estimado de entre 2.0% y 3.0%; así como un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar; una plataforma de producción de petróleo crudo de mil 891 barriles diarios, con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 57.8 dólares por barril.

Para la oposición, los cálculos están sobreestimados.

El Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1 billón 580 mil millones de pesos.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares.

La bancada del PAN en el Senado de la República criticó que gran parte de los ingresos del paquete fiscal provengan de la contratación de deuda.

Morena acusó a la oposición de apostar a un escenario de crisis.

“… No les gustan las estimaciones, no les gusta la estimación de la tasa de interés, no les gusta la estimación del precio del barril propuesto, no les gusta la tasa de inflación propuesta en la ley de ingresos, es decir, hay que decirlo, así como son las cosas, nosotros apostamos por la estabilidad del país, por la confianza, por la certidumbre y la oposición apuesta a la crisis…”.

“… No se trata de lo que le guste o no le guste a la oposición, o lo que uno calcule o no calcule, hay que tener la suficiente humildad para reconocer que uno no es todólogo… No, no es que uno tenga proyecciones de un falso crecimiento, o de un déficit mal calculado, son precisamente estas calificadoras internacionales, las que tienen duda respecto a este paquete económico 2025…”.

Claudia Edith Anaya, senadora del PRI.