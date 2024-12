Chocan versiones sobre explosión en Culiacán: ¿qué dijeron las distintas autoridades de lo ocurrido?

Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este martes la zona de La Limita de Itaje, esto en el municipio de Culiacán, Sinaloa, que durante el transcurso del día arrojó varias versiones de lo ocurrido, en donde se encontró una camioneta calcinada, así como un fusil tipo Barret y un dron de vigilancia.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el primero en dar una versión de lo ocurrido alrededor de las 3:31 horas, en esa zona de Sinaloa.

Durante su intervención en la conferencia mañanera, dijo que no había registros de tratarse de un coche bomba.

Posteriormente, mientras transcurría la conferencia, el funcionario tomó nuevamente la palabra para ratificar que no se trató de un coche comba el que ocasionó el siniestro, sino un dron.

Al mismo tiempo, descartó personas heridas.

“Se descarta que haya sido un coche bomba; al parecer, es un artefacto tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es en el municipio de Culiacán, pero es un Ejido, a las afueras. No se reportan personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”.