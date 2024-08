¡Atención! Estas son las playas más limpias en México

Para garantizar la salud de los vacacionistas e impulsar el turismo, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios presentaron los resultados del monitoreo de calidad de agua en playas 2018-2024.

“El principal objetivo como Comisión contra Riesgos es proteger la salud de los usuarios, esto con la finalidad de que ellos puedan decidir si, sí me me meto o no me meto a un área que salió con valores por arriba de los límites establecidos y ayudar también a mejorar la calidad del agua de playas de uso recreativo.” Vanesa de la Cruz | Gerencia de Selección e Intervenciones de la Cofepris)



En 76 playas de 16 estados de la República, la Cofepris examinó el agua de mar para determinar si había enterococos fecales.

“Para el destino turístico de Acapulco, ha presentado una mejoría en esta calidad de agua de mar, para el 2018 tenía un aproximado del 85 % y a julio de 2024 pues queda en un 89 %”. Vanesa de la Cruz | Gerencia de Selección e Intervenciones de la Cofepris)

Yucatán tiene playas completamente libres de materia fecal en Celestún, Sisal, Progreso, Dzemul y Telchac.



“Estos destinos turísticos, si se dan cuenta, en el 2019 que fue el año que tuvo menor cumplimientos de muestras, ha ido mejorando sus resultados y monitoreos que ha realizado el estado, teniendo para julio de 2024 con el 100 %“. Vanesa de la Cruz | Gerencia de Selección e Intervenciones de la Cofepris)



En contraste, en dos destinos de playa de Oaxaca ha disminuido la calidad del agua de mar.



“Puerto Ángel y Puerto Escondido, se han seguido muestreando teniendo resultados a la baja”. Vanesa de la Cruz | Gerencia de Selección e Intervenciones de la Cofepris)



Germán Martínez, Titular de la Comisión Nacional del Agua, explicó la importancia de conservar nuestras playas.

“Las playas de nuestro país son un tesoro natural, que embellecen nuestras costas, y también juegan un papel fundamental en el salud y bienestar de nuestras comunidades” Germán Martínez | Director General, Conagua