Capturan en Guerrero a hombre buscado por doble feminicidio en el Estado de México

Eric Antonio “N”, detenido por dos feminicidios en Edomex.Foto: Gobierno de México.

Por un doble feminicidio ocurrido el 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, autoridades federales y locales detuvieron en Guerrero a Eric Antonio “N”, identificado como autor material del crimen. La captura se realizó en Acapulco, tras labores de investigación coordinadas entre dependencias federales y estatales.

La detención fue resultado de trabajos de gabinete y campo encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

Operativo en Acapulco, Guerrero

Derivado del seguimiento a la investigación del doble feminicidio en Cuautitlán, los agentes establecieron líneas de búsqueda que permitieron ubicar un domicilio en Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N” con apoyo de otra persona.

Con la información obtenida, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad conjunto, en coordinación con las fiscalías estatales, mediante el cual se logró la detención del presunto responsable, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

En la misma acción fue detenido Alejandro “N”, señalado por auxiliar a Eric Antonio “N” a ocultarse en Guerrero.

Foto: Gobierno de México.

Órdenes de aprehensión vigentes

De acuerdo con la información oficial, Eric Antonio “N” tenía una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el doble feminicidio ocurrido el 12 de enero en Cuautitlán, Estado de México.

Foto: Gobierno de México.

Por su parte, Alejandro “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos registrados en 2022, también en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Foto: Gobierno de México.

Ambos sujetos fueron informados de sus derechos conforme a la ley al momento de su detención.

Traslado al Estado de MéxicoTras su captura en Guerrero, Eric Antonio “N” y Alejandro “N” fueron trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a los delitos que se les imputan.