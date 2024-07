Cofepris alerta sobre este producto engaño: promete controlar diabetes e hipertensión

Alertan por producto engaño para controlar diabetes e hipertensión. Foto: Getty

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió a la población sobre la comercialización ilegal de un producto llamado Diolix, el cual se promociona falsamente como un suplemento dietético capaz de controlar la diabetes e hipertensión.

Diolix: un producto sin registro sanitario ni respaldo científico

La comercialización del producto Diolix, presentado en 30 cápsulas, se vende como un suplemento dietético que supuestamente estabiliza la glucosa y la presión arterial. Sin embargo, este producto no cuenta con un registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia.

Supuestamente, Diolix contiene extractos vegetales, como la guayaba, la cúrcuma y la fibra de avena; sin embargo, sus ingredientes no fueron comprobados. Al respecto, la Cofepris clasificó este producto como un “engaño” debido a que no cuenta evidencia científica que avale sus propiedades.

¿Cuáles son los riesgos a la salud que provoca su consumo?

La falta de información sobre Diolix, como sus ingredientes, condiciones de fabricación y procesos de almacenamiento, representa un riesgo para la salud de los consumidores. La Cofepris recomienda no adquirir ni consumir este producto, especialmente a personas con diabetes o hipertensión arterial.

La combinación de Diolix con medicamentos prescritos por un médico puede generar interacciones desconocidas que pongan en riesgo la salud del paciente. Por lo que, es fundamental consultar a personal médico especializado y no abandonar los tratamientos formales recetados.

Publicidad engañosa

Además, la publicidad de Diolix infringe la Ley General de Salud al atribuirle cualidades que no posee y al no contar con el respaldo de estudios científicos. Diolix se comercializa a través de canales no autorizados, como sitios web, redes sociales, tiendas de autoservicio y distribuidores independientes.

La Cofepris invita a la población a denunciar la venta de Diolix a través de su sitio web y redes sociales.