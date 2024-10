La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 30 votos a favor y 11 en contra el dictamen de las reformas a los artículos 105 y 107 en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.

La llamada Supremacía Constitucional establece la improcedencia de cualquier acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra reformas a la Constitución Política.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales iniciaron la sesión pasadas las 18:30 horas, se entramparon en un debate sobre la discusión “fast-track” del dictamen de la llamada Supremacía Constitucional.

“Se las pongo más fácil, argumenten que la urgencia es que no podamos tumbarles desde la Corte la reforma judicial con la que ustedes quieren acabar con la división de poderes, con el Poder Judicial y con la República”.

Los aliados del oficialismo expusieron sus motivos para debatir el tema.

Se establecieron tres rondas con 12 oradores cada una, Morena, Partido Verde y del Trabajo defendieron el dictamen que incorpora modificaciones y adiciones a los artículos 105 y 107 constitucionales.

Se refirieron, en específico, a la Reforma al Poder Judicial, la cual quedaría blindada debido a que el decreto tendrá aplicación retroactiva.

“Lo importante es, ¿vamos a permitir que la Suprema Corte de Justicia legisle y en materia constitucional? Para mí la respuesta es no, ese es el objetivo simple y sencillo de esta reforma”.

Diputados de oposición destacaron el riesgo en que pondría dicha reforma incluso a la conformación del país.

“¿Qué va a pasar (y ahí tengo que reconocer que tenemos varias décadas limitando a las entidades federativas) si un día la mayoría dice: ‘vamos a ser un estado unitario y no federado’? Y entonces nadie puede reclamar, no me voy a esas otras posibilidades de derechos humanos directos, estoy hablando de la federación”.

Rubén Moreira, coordinador de diputados PRI.