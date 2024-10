El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salzar, respondió a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), asegurando que sí han otorgado información respecto a la captura de Ismael “el Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, registrada el pasado 25 de julio.

El embajador dio detalles de las comunicaciones entre Gertz Manero y Merrick Garland, fiscal General de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, en la nueva Embajada de EU en México, leyó parte de dos cartas enviadas al titular de la FGR.

“El 27 de julio mando yo esta carta, donde pongo el detalle de qué fue lo que pasó ese día. Eso fue esa carta. El día segundo de agosto, siguen las comunicaciones con el Gobierno de México a los muy altos niveles, le escribe esta carta el fiscal Garden, al fiscal Gertz, donde le dice muchas gracias por recibir al segundo, al sub Secretario del FBI, donde venimos y explicamos todo lo que sabíamos”

Amplió la información y dijo que, incluso, invitaron a la FGR a “El Paso” Texas, sitio donde se registró la entrega de Guzmán López y la captura del “Mayo” Zambada.

“Y en esa misma carta le propone el fiscal Garden, que los invitábamos a ir a inspeccionar el avión y todo lo demás, que se halló ahí en “el Paso” donde se entregaron. Sigue el trabajo, yo voy al “el Paso” con la unidad del fiscal, ahí yo vi la evidencia, me contaron exactamente qué fue lo que ocurrió ese día”

El secretario de Estado de la Unión América, dijo Ken Salazar, también mantuvo contacto con la excanciller, Alicia Bárcena.

El Embajador de Estados Unidos en México salió en defensa de Garland y Blinken, funcionarios estadounidenses.

“Yo lo he dicho, el Secretario Blinken, pues el canciller de los Estados Unidos, el Fiscal Garland y esto lo puedo decir sin excepción, las personas más auténticas sin corrupción diciendo lo que es la verdad. Entonces, qué fue lo que dijo el Secretario Blinken, no se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”. Sentenció.