Los especialistas coinciden que el Gobierno de México no la tendrá fácil con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca de Estados Unidos.

Destacaron durante la conferencia “México en su relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos“, organizada por la Universidad Iberoamericana.

“Se avecina una tormenta, derivado de las mismas propuestas de Donald Trump. Es un presidente que tiene todo el poder, porque no solamente arrasó en el colegio electoral, por primera vez en mucho tiempo los demócratas no ganan el voto popular…. Y sobre todo, una de las amenazas y que está en el proyecto 2025 es que se va a acabar el sistema de equilibrio de poderes… Donald Trump también se lleva todo el Congreso, entonces no va a haber límites a lo que pueda hacer”.

Pía Taracena, especialista en Política Exterior, Universidad Iberoamericana.