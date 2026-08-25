Censura, principal preocupación en consulta sobre derechos de audiencias

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MCCI analiza consulta de la CRT: 82.2% rechazó los lineamientos

El 82.2% de los comentarios recibidos en la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se manifestó en contra de la propuesta. La consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estuvo abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicado el 24 de agosto, analizó los 8 mil 889 comentarios recibidos y 271 documentos anexos. Del total, 7 mil 307 comentarios fueron en contra, 863 a favor, 544 tuvieron una postura matizada y 175 no expresaron una posición.

Censura, principal preocupación

La censura y la libertad de expresión fueron la principal preocupación detectada por MCCI: 5 mil 866 comentarios, equivalentes al 66% del total, abordaron este argumento. El reporte señala que quienes se expresaron así cuestionaron que una autoridad pudiera recomendar rectificar o modificar un contenido ya publicado.

🔴 #Entérate Se recibieron 8,889 comentarios en la consulta pública sobre los Lineamientos de Protección de los Derechos de las Audiencias.



El 82.2% expresó su rechazo, frente a 9.7% a favor.



¿Las autoridades tomarán en cuenta esta opinión ciudadana?https://t.co/7nNbWxWTIf — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 25, 2026

La segunda preocupación más frecuente fue que los ciudadanos pueden decidir por sí mismos qué ver y escuchar. Este argumento apareció en 3 mil 44 comentarios, es decir, 34.2% de las participaciones.

Además, 2 mil 186 comentarios, equivalentes al 24.6%, cuestionaron que el Estado pueda convertirse en árbitro de la verdad al establecer medidas para evitar la difusión de información falsa.

Otros mil 312 comentarios, 14.8%, señalaron que la CRT depende del Ejecutivo, mientras que mil 26, 11.5%, cuestionaron que las obligaciones recaigan en las concesionarias y no en la comunicación del propio gobierno.

¿Qué dijeron quienes apoyaron la propuesta de la CRT?

El reporte también identificó los principales argumentos de quienes respaldaron los lineamientos. Un total de 720 comentarios, 8.1%, defendió la necesidad de contar con un derecho exigible a recibir información veraz y plural y una vía concreta para presentar reclamos.

Otros 596 comentarios, 6.7%, señalaron que existe una concentración del poder mediático y consideraron necesaria una regulación.

Además, 524 participaciones, 5.9%, respaldaron la intención de la propuesta, pero advirtieron riesgos y plantearon modificaciones.

Consulta de la CRT recibió 8 mil 889 comentarios en 26 días

La consulta permaneció abierta durante 26 días. De acuerdo con el reporte, la participación aumentó de forma considerable durante la tercera semana y los últimos días.

El 14 de agosto fue la jornada con mayor actividad, con mil 706 comentarios. En los últimos cinco días se recibieron 3 mil 31 participaciones.

MCCI indicó que procesó los 8 mil 889 comentarios para determinar su postura y agrupar los argumentos. Una comprobación realizada sobre 2 mil 737 comentarios obtuvo una coincidencia de 97% en la clasificación, mientras que una revisión humana de 148 comentarios registró una coincidencia de 98.6%.

El análisis también señala que se realizaron 26 verificaciones diarias y no se detectó ningún comentario eliminado o modificado durante el periodo revisado.

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