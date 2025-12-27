Cutzamala llega al último viernes del año por encima del 91% de llenado

GENERANDO AUDIO...

Sistema Cutzamala se encuentra a 91.95%. Foto: Cuartoscuro

Casi al cierre de 2025, el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México, reporta un nivel conjunto de 91.95% de su capacidad total, uno de los registros más altos en los últimos años y comparable con los mejores niveles observados desde 2018.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este volumen refleja una recuperación sostenida del sistema, pese a que en los últimos meses se han registrado descensos moderados tras alcanzar su punto máximo anual.

Nivel actual del Sistema Cutzamala y comportamiento en 2025

Según los registros de Conagua, el nivel más alto del Cutzamala en 2025 se alcanzó el 31 de octubre, cuando llegó a 97.40% de llenado. A partir de esa fecha, el sistema ha mostrado una disminución gradual, considerada dentro de parámetros normales tras el fin de la temporada de lluvias.

Este comportamiento contrasta con años recientes marcados por una fuerte crisis hídrica, especialmente en 2023, cuando el sistema comenzó el año con 58.35% y, debido a la falta de precipitaciones, altas temperaturas y factores estructurales, descendió hasta 31%, lo que encendió alertas por el abasto de agua en la región.

Así están los niveles de las tres presas del Cutzamala

La Conagua detalla que los niveles de almacenamiento en las presas que integran el sistema se mantienen en rangos altos:

Villa Victoria : 87.73% de llenado

: 87.73% de llenado Valle de Bravo : 94.99%, el embalse con mejor nivel

: 94.99%, el embalse con mejor nivel El Bosque: 89.91% de su capacidad

En conjunto, las tres presas almacenan 719 millones 561 mil metros cúbicos de agua, un volumen que, de acuerdo con reportes oficiales, permite garantizar el abasto durante el periodo de estiaje.

Lluvias impulsan la recuperación y garantizan abasto a mediano plazo

Información de la Conagua señala que el incremento en los niveles de almacenamiento se debe principalmente a las lluvias registradas en las cuencas de aportación del sistema durante la temporada de precipitaciones.

Además, el organismo federal indicó que, con el volumen alcanzado al cierre de octubre, el suministro de agua proveniente del Sistema Cutzamala estaría garantizado para los próximos dos años, siempre que se mantengan condiciones climáticas favorables y un uso responsable del recurso.

Importancia del Cutzamala para el Valle de México

El Sistema Cutzamala aporta alrededor del 23% del suministro total de agua que se consume en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), abasteciendo principalmente a colonias ubicadas en 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

Ante este escenario, la Conagua reiteró el llamado a la población para mantener un uso responsable y solidario del agua, ya que, aunque los niveles actuales son favorables, el aprovechamiento eficiente del recurso sigue siendo clave para garantizar su disponibilidad a largo plazo.

