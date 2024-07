Debate en pro y en contra de la reforma al Poder Judicial

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una excandidata presidencial, congresistas y jueces debatieron en Chiapas sobre la reforma al Poder Judicial



El ministro Javier Laynez Potisek reiteró sus dudas sobre la elección por voto popular de los impartidores de justicia

“… Claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas y tiene problemas graves, mi pregunta es si esos problemas se llevan a hacer una reforma, que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección permítanme decirles que tengo mis dudas…” Javier Laynez Potisek | Ministro de la SCJN

Indicó que tan sólo en la Ciudad de México el pueblo tendría que votar por más de dos mil perfiles.

“… A mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos médicos, especialistas, lo mejor, pero si me preguntas cuál es el mejor para ser el director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición, pues la verdad no sé…” Javier Laynez Potisek | Ministro de la SCJN



La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, también participó en el cuarto foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial.

“…Quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos le va bien le va a ir bien a nuestro país…” Xóchitl Gálvez | Excandidata presidencial



El senador Ricardo Monreal afirmó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, olvidó invitar al Congreso de la Unión al diálogo.

“… Ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador, el Poder Legislativo es el órgano reformador y quien está facultado para deliberar y para en su caso aprobar la Reforma Judicial…” Ricardo Monreal Ávila | Presidente de la Jucopo, Senado



El diputado de Morena, Leonel Godoy, afirmó que esta reforma pondrá principal atención en la elegibilidad.

“… No queremos que ningún poder fáctico y el crimen organizado, ni los delincuentes de cuello blanco, influyan en la elección de los jueces, magistrados y ministros…” Leonel Godoy Rangel | Diputado de Morena



Aclaró que, de aprobarse la Reforma Judicial, los actuales jueces, magistrados y ministros serán relevados gradualmente…



En esta ocasión el tema fue “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales“.



El quinto foro será el próximo viernes 12 de julio en Veracruz.