Ropa más barata con credencial del Inapam; Suburbia hace descuento

Suburbia ofrece descuentos a adultos mayores. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Estrenar ropa costará menos para las personas de la tercera edad con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), pues las tiendas Suburbia tienen descuento para ellas.

¿Cuánto descuento hace Suburbia a los adultos con credencial del Inapam?

De acuerdo con el directorio de beneficios con la credencial del Inapam, las tiendas Suburbia marcan un descuento de 5% en las compras de las personas de la tercera edad que presenten su identificación de adulto mayor.

Además, el Instituto, a través de su directorio, comparte algunas sucursales en donde se hace el descuento con la credencial del Inapam. En la lista destaca, por ejemplo, la sucursal de Aguascalientes que se encuentra en Avenida Independencia #2351, colonia Trojes de Alonso.

En la lista también hay tiendas ubicadas en estados como:

Baja California

Hidalgo

Estado de México

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Guerrero

Guanajuato

¿En qué otros lugares hacen descuento con la credencial del Inapam?

Suburbia no es la única tienda que ofrece descuentos para los adultos mayores que presenten su credencial del Inapam, pues, también hay papelerías, estéticas, zapaterías, foto estudios, lavanderías, incluso en venta de muebles.

Empresas como Flexi también ofrecen descuentos diversos para las personas de la tercera edad que presenten la credencial del Inapam.

