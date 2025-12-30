Atención, adultos mayores: Inapam explica quiénes renuevan tarjeta en 2026

GENERANDO AUDIO...

Si vas a cumplir 60 años en 2026 o ya tienes tu credencial del Inapam, esta información es clave.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) aclaró que la tarjeta no tiene fecha de vencimiento, por lo que no todas las personas deben renovarla. Sólo se repone en casos específicos, como daño o pérdida.

La aclaración busca evitar trámites innecesarios y largas filas en módulos de atención, ya que todas las credenciales siguen vigentes, sin importar el diseño o el año en que fueron emitidas.

¿Quiénes deben renovar la credencial Inapam en 2026?

El Inapam confirmó que no es obligatorio renovar la tarjeta cada cierto tiempo. La reposición únicamente aplica cuando el plástico presenta problemas que impiden su uso como identificación oficial.

Los casos en los que sí se debe solicitar reposición son:

La credencial está dañada o deteriorada

Los datos no se leen correctamente

La tarjeta fue robada o extraviada

Hubo un cambio de datos personales, como nombre, fotografía o firma

El trámite es gratuito y se realiza en los módulos del Bienestar, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

¿Quiénes deben tramitar la credencial Inapam por primera vez?

En 2026, podrán inscribirse todas las personas que cumplan 60 años, es decir, quienes nacieron en 1966.

También pueden tramitarla quienes:

Nacieron antes de 1966

Nunca han solicitado su credencial Inapam

No importa si la persona se registra años después de cumplir la edad; el derecho no se pierde.

¿Las credenciales antiguas del Inapam siguen siendo válidas?

Sí. El Inapam reiteró que ninguna credencial pierde vigencia, sin importar su modelo, color o año de emisión. Mientras los datos sean legibles y el plástico esté en buen estado, sigue siendo válida en todo el país.

La recomendación oficial es conservarla en buen estado para evitar reposiciones innecesarias.

Requisitos para tramitar o reponer la credencial

Para obtenerla por primera vez o solicitar reposición se debe presentar:

Acta de nacimiento legible

legible Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, cartilla o carta de identidad)

(INE, pasaporte, cédula, cartilla o carta de identidad) CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

(no mayor a seis meses) Fotografía tamaño infantil, reciente, fondo blanco y sin lentes

Para ubicar el módulo más cercano, el Inapam recomienda acudir a los Centros de Bienestar en cada entidad.

La credencial del Inapam funciona como identificación oficial y otorga descuentos en transporte, salud, servicios y comercios, por lo que se recomienda tramitarla al cumplir la edad requerida.

