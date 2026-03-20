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El reportaje “Zombies del fentanilo”: así se vive en Tijuana, “la frontera de la muerte”, de Sandra Moreno, periodista de Uno TV, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México.

A continuación, te presentamos este trabajo periodístico:

En la zona norte de Tijuana, Baja California, el consumo de drogas adulteradas con fentanilo ha generado una crisis visible en calles y colonias marginadas, donde usuarios viven bajo los efectos de sustancias altamente peligrosas.

El fenómeno se ha intensificado desde 2017, cuando la heroína comenzó a contaminarse con este opioide sintético.

Fentanilo en Tijuana: crisis en la frontera norte

En este punto fronterizo, considerado una de las principales rutas del narcotráfico, el consumo de drogas inyectables es constante. Personas en situación de calle recurren a sustancias que generan efectos inmediatos, pero con alto riesgo de sobredosis.

“En una inhalación o inyección se busca la inmediata satisfacción a un alto costo”.

Especialistas señalan que el problema radica en la potencia del fentanilo.

“Es una sustancia muchísimo más fuerte y no sabemos la concentración que trae, eso eleva las probabilidades de sobredosis”. Jaime Arredondo, investigador del consumo de sustancias, Universidad Victoria

Consecuencias del consumo de fentanilo y drogas adulteradas

El impacto del fentanilo es visible en la salud física y mental de los consumidores. En centros de rehabilitación como “El Castillo”, internos presentan daños neurológicos severos.

Algunos testimonios reflejan la gravedad del problema:

“Nunca pensé que me fuera a salir esa vena”

“Consumir se vuelve necesidad para vivir”

“Es una locura usar drogas”

Además, personal de apoyo advierte sobre el aumento de muertes.

“Esta sustancia la llamo el COVID de los adictos… muchos se me murieron en los brazos”. Mark, exadicto y voluntario.

Datos y alerta por fentanilo en México y frontera

Cifras independientes muestran el alcance del problema:

En Mexicali, el 50% de cuerpos analizados dieron positivo a drogas

El 20% corresponde exclusivamente a fentanilo

En Tijuana, el 58% resultó positivo a sustancias, y 11% a fentanilo

Además, autoridades han decomisado 22.7 toneladas de esta droga y detenido a más de 100 personas por su tráfico.

En Estados Unidos, se reportan más de 150 muertes diarias por sobredosis de fentanilo, lo que refleja la magnitud del problema en la región.

Nuevas drogas agravan la crisis del fentanilo

Expertos advierten sobre la llegada de nuevas sustancias como la xilacina, aún más peligrosa.

“Los encuentras pues como dormidos y simplemente no hay manera de revertirlo. Entonces es más complicado todavía el uso y la detección de la xilacina”. César Gónzalez, servicio médico forense

Organizaciones civiles han implementado espacios supervisados para evitar muertes, donde usuarios pueden consumir bajo atención médica inmediata.

“El 100% de los opioides que analizamos está adulterado con fentanilo”. Lourdes Angulo, cofundadora y directora de Verter

Sin embargo, no existen cifras oficiales en México sobre el consumo de esta droga, lo que dificulta diseñar estrategias efectivas.

El avance del fentanilo y nuevas sustancias mantiene en alerta a ciudades fronterizas, donde la crisis continúa sin una solución clara.