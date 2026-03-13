Decomisan 14 millones de dosis de fentanilo y más de 3 toneladas de cocaína en Colima, confirma García Harfuch

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Fentanilo decomisado. Foto: X/ @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el decomiso de 14 millones de dosis de fentanilo y varias toneladas de cocaína en altamar. El secretario destacó también la detención de personas involucradas en la venta y distribución de drogas.

Decomiso de millones de dosis de fentanilo

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que se aseguraron 271 kilogramos de fentanilo, lo que se traduce en 14 millones de dosis.

Como parte de la operación, autoridades lograron la detención de Yair Leobardo “N”, líder de un grupo delictivo y quien cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos. Junto a la cabeza del grupo se logró también la detención de cinco personas más y el aseguramiento de dos bodegas en donde se almacenaba el fentanilo.

El funcionario federal destacó que el decomiso y la detención de Yair Leobardo es “resultado de los mecanismos de intercambio de información con autoridades de Estados Unidos”.

Autoridades aseguran toneladas de cocaína en altamar

De acuerdo con García Harfuch, en Manzanillo, Colima, como parte de una operación encabezada por la Secretaría de Marina, se logró ubicar una embarcación con más de 3 toneladas de cocaína. Abordo también aseguraron a tres tripulantes de nacionalidad extranjera.

Además, se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, en el que se transportaban más de 4 mil 700 kilos de cocaína. La embarcación fue interceptada por la Secretaría de Marina a la altura de la isla Clarión, en los límites de Colima.

García Harfuch afirmó que los recientes decomisos se suman a las más de 60 toneladas de cocaína aseguradas por la Marina en altamar, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Tan sólo en Colima, del 1 de octubre del 2024 al 10 de marzo del 2026 se han decomisado más de 4 toneladas y media de droga; además, 2 mil 790 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

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