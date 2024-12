Con coronas fúnebres, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el asesinato de Benito Aguas Atlahua en Veracruz.

Desde tribuna, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, exigió que este crimen no quede impune, porque nadie está exento.

El emecista aceptó una pregunta del diputado del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla, quien mostró su indignación.

“… Yo te preguntaría ¿Qué opinas que a unos días de nuestra presidenta -digo y soy diputado aliado- le cortan la cabeza al presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, y la dejan ahí encima de un carro como trofeo y no pasó nada? ¿Y qué todas aquellas víctimas de extorsión y secuestro que han muerto, incluidos los diputados y no pasa nada, qué opinas de esto? Yo no soy palero de nadie, soy representante del pueblo, no del gobierno…”.

Emilio Manzanilla Téllez, diputado del PT.