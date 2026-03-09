Incómodas: Carolina, mujer y madre buscadora a quien el amor le da la fuerza de seguir
Incomodidad: estado físico o emocional que provoca molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.
Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Una sola palabra las une: incómodas.
Carolina Espinoza es madre y mujer buscadora. El amor se convirtió en fuerza y la fuerza en lucha… Buscar también es resistir.
“Yo creo que del amor sacamos las fuerzas y sacamos, pues todo, todo de eso porque los amamos. Queremos encontrarlos… yo nunca pensé en dedicarme a esto, yo no le llamo trabajo, es algo que tenemos que hacer nosotras las familias para encontrar a nuestros seres queridos, porque nadie los va a buscar más que nosotros”.
Carolina Espinoza, madre buscadora
