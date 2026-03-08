Incómodas: Ximena. Líder en proyectos en ciencia para niñas

19:00 | Benell Cortés - Rocío Ireta

Incomodidad: estado físico o emocional que provoca molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Una sola palabra las une: incómodas.

Ximena Mazón impulsa proyectos científicos para que más niñas descubran su potencial en la tecnología y la innovación. Romper estereotipos también es una forma de resistencia.

“Las niñas muchas veces, desde muy chiquitas, nos meten las ideas de que tal vez nuestros logros no son tan importantes como los de un niño.”
Ximena Mazón / Líder en proyectos en ciencia para niñas

Conoce su historia en la multiplataforma de Uno TV.

