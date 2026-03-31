Iniciativa contra la trata infantil en México está atorada en el Senado; expertos advierten riesgo de cara al Mundial 2026

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Expertos alertan por riesgos en menores. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Sin acceso a bases de datos de agresores sexuales, y una ley de prevención contra la trata infantil detenida en el Senado, México continúa como un destino “seguro” para la explotación infantil, advierten especialistas a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026.

“La cifra oficial habla de 21 mil niñas y niños que sufren explotación sexual cada año en nuestro país, sospechamos que la cifra negra es mucho más elevada; sin embargo, los reportes oficiales no arrojan mucha luz al respecto, es un delito que ocurre de manera bastante oculta o que no se denuncia”, Emilio Maus, Fundación Freedom

Con el inicio del Mundial de Futbol 2026, la Cámara Alta tiene pendiente aprobar la reforma a la Ley General de Turismo y obligar a la industria hotelera a colaborar para prevenir la explotación infantil.

“Para que en los hoteles toda persona mayor de edad que pretenda entrar a un cuarto de hotel con un menor de edad tenga la obligación de comprobar el parentesco, la tutela o la patria potestad”, Laura Esquivel, senadora del PAN

De acuerdo con Maus, en México faltan controles en migración que, incluso, impidan el acceso a personas que cuenten con registros de agresión sexual en otros países.

“Hace falta también una mayor colaboración, un mayor involucramiento de parte de las autoridades migratorias en nuestro país para hacer caso a los reportes que se reciben en otros países, concretamente de Estados Unidos, pero también de otros países, sobre todo europeos, en los que existe un registro de agresores sexuales… Hace falta también que se les niegue el acceso, se les niegue el ingreso al país cuando existe un riesgo, por ejemplo, de que cometan este tipo de delitos en nuestro país, en nuestro país no contamos con un registro de este tipo y creo que también sería muy importante”, Emilio Maus, Fundación Freedom

Uno de los puntos más críticos es la desconexión de México con los registros internacionales de agresores.

“Lamentablemente, México no tiene acceso a la base de datos ICSE de Interpol, hay más de 70 países que tienen acceso a esta base de datos, que es la Base de Datos… Al ser México un país productor de material de abuso sexual infantil, eso significa que las víctimas están en nuestro territorio y en esta base de datos están identificados a nivel mundial los agresores sexuales”, Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México

El anonimato del turista y la euforia de los eventos deportivos son el caldo de cultivo ideal para el abuso contra menores, aseguran expertos.

“Un evento deportivo masivo es una ocasión propicia para la explotación, para el abuso, vemos grupos, por ejemplo, de hombres jóvenes viajando en grupo, muchas veces desinhibidos por el alcohol, por la euforia del deporte y a veces también confiados en el anonimato que les da estar en un país extranjero y el saber que como turistas están protegidos”, Emilio Maus, Fundación Freedom

Por lo pronto, la iniciativa para obligar a los hoteles a verificar el parentesco entre adultos y menores está detenida, pero aún queda un mes del periodo ordinario de sesiones para que sea aprobada.

“Esta reforma, sin embargo, no ha subido al Pleno, es importante que se apruebe para que cumpla con todo el proceso legislativo y pueda entrar en vigor, es una reforma muy sencilla realmente, establece la obligación de los hoteles de implementar medidas para validar el parentesco, patria potestad, etcétera, entre adultos y personas menores de edad”, Emilio Maus, Fundación Freedom

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