“Sí es penal”: hoteleros de CDMX sacan tarjeta azul contra la trata infantil rumbo al Mundial

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Hoteles de CDMX lanzan tarjeta azul. Foto: Uno TV

Rumbo al Mundial 2026, los hoteles de la Ciudad de México activarán una campaña de información, prevención y denuncia contra la trata infantil, en cualquiera de sus modalidades, pero centrada en la explotación sexual, a través de las tarjetas de plástico que sirven como llaves digitales para los huéspedes, mismas que estarán pintadas de azul y portarán la leyenda: “Sí es penal. A la niñez se le cuida, no se le lastima”.

“La tarjeta azul, que va a ser la llave de las habitaciones y que los huéspedes la van a poder utilizar no solamente para abrir las habitaciones, sino para ser árbitros durante el mundial”. Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México

¿Cómo es la tarjeta azul?

El plástico cuenta con un margen que asemeja los límites de una cancha de futbol e incluye los números de emergencia:

Línea de emergencia: 9-1-1

Línea Nacional contra la Trata de Personas: 800- 5533 – 000

Denuncia anónima: 089

Además, cuenta con un código QR ,que direcciona al portal de UNICEF, donde proporcionan datos clave sobre la trata en México, las formas de denuncia y la manera de detectar casos sospechosos.

“No solamente vamos a encontrar los números directos para poder marcar en inglés y en español en caso de detectar algún patrón de comportamiento extraño entre adultos y niños, sino que tenemos un QR que nos manda a una página web que abandera UNICEF donde nos capacita para detectar situaciones sospechosas de trata de niños”. Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México

Capacitarán a personal hotelero

Además, el sector hotelero y UNICEF realizarán una jornada de capacitación a todo el personal, a fin de que sepan qué hacer en caso de enfrentar una situación de riesgo.

“Si reciben un hospedaje que trae una niña, un niño, qué tipo de signo, qué tipo de cosa debe estar alerta para que puedan reportar en caso de que se vea sospechoso… Si un adulto viene con una niña, niño o adolescente que no tiene relación familiar, se tiene que averiguar qué tipo de relación tiene”. Maki Kato, representante adjunta de UNICEF – México

Se buscará que hoteles de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, repliquen el uso de la tarjeta, así como otras entidades donde se tiene conocimiento de prácticas de explotación infantil.

A las medidas, pretenden que se sumen más aliados, como taxistas, transporte por aplicación, servicios aéreos y más.

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