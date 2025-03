Los estragos de la adicción: así mata el fentanilo

GENERANDO AUDIO...

La adicción a las drogas adulterada con fentanilo en Tijuana se ha convertido en una crisis de salud pública. En las colinas de esta ciudad fronteriza, colonias marginadas son también refugio de rehabilitación para quienes buscan dejar atrás el consumo de drogas adulteradas con esta sustancia. Uno de estos espacios es “El Castillo”, donde personas en recuperación comparten sus historias.

Luis Enrique, conocido como “Titi”, es uno de los internos en “El Castillo”. Presenta secuelas graves por el uso de drogas mezcladas con fentanilo. Al ser entrevistado y cuestionado sobre su nombre, responde: “Yo Luis, Luis Enrique…”, con voz distorsionada por los efectos del consumo.

Carlitos también lucha contra la adicción. “¿Dime Carlitos a qué le ponías?” a lo que responde: “Al cristal… Simón” y admite no creer en su recuperación, y al ser cuestionado si tiene deseos de drogarse, asiente con la cabeza: “Simón”.

Historias de vida y consumo

Francisco Gutiérrez, conocido como “El Zeta”, cuenta que comenzó a consumir drogas desde joven:

“Desde que yo tengo uso de razón, usaba drogas siempre… era como identificarse con los demás, por aceptación”.

A lo largo de 20 años, trabajó descargando periódicos en la frontera: “Me dicen ‘El Zeta’ porque descargaba el periódico Zeta aquí en Tijuana”.

Con el tiempo, la heroína lo dominó: “De primera todo bien, pero ya después todo el tiempo se vuelve necesidad…”. La desesperación lo llevó a buscar ayuda. “Es una locura, usar drogas es una locura… es cosa de locos”.

“El Zeta” alerta: “A lo que usaba yo, a lo que usan ahora… acaban más rápido. Por eso lo llaman la droga del año, porque algunos no llegan ni al año”.

Un presunto traficante anónimo confirmó: “A mí no me conviene quedarme sin clientes, por eso reviso lo que me traen para la venta”. Al realizar una prueba rápida, el resultado fue positivo a fentanilo.

“Cómo puedes ver nos está marcando una rayita, la rayita roja quiere decir que es positivo a fentanilo desconocemos si es el cristal o la heroína los que los tienen, pero es positivo las pruebas son americanas.”

Según el Gabinete de Seguridad, hasta el 17 de marzo de 2025, han sido detenidas mil 500 personas por tráfico de esta sustancia y se han decomisado 22.7 toneladas.

Tijuana, solo una parte del daño. En Mexicali también hay esfuerzos de activistas, organizaciones civiles e instituciones por frenar esta emergencia.