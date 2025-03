“Zombies del fentanilo”: así se vive en Tijuana, “la frontera de la muerte”

GENERANDO AUDIO...

Tijuana, en el norte de México, se ha convertido en “la frontera de la muerte”. Ahí, donde México inicia o termina, según quién lo mire, el fentanilo circula libremente en las calles, transformando a sus consumidores en verdaderos “zombies”: los “Zombies del Fentanilo”.

“Éste es chiva, trae mucho fentanilo y está brava la droga ésta, no me gusta que la probara otra gente, uno pierde todo por andar en el vicio”, confiesa uno de los adictos a la droga que ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, principalmente.

La potencia de las drogas es tal que “el puro humo puede causar un viaje”.

“Hazte un poquito pa’ allá porque si te pega el humo, te vas a caer, esto es peligroso porque la verdad se van y agarras un viaje“.

¡Welcome to Tijuana!, la ciudad de las drogas sintéticas

En la zona norte de la ciudad fronteriza, existe un pequeño mundo, donde las drogas sintéticas adulteradas son el pan de cada día.

“En una inhalación o inyección, los consumidores buscan una satisfacción inmediata, pero el costo es alto. Muchos reutilizan agujas que su cuerpo ya no puede soportar, atrapados en un ciclo de adicción.”

“¿Te duele vea? -Sí, wey. -Es que tienes ahí ya un callo -Sí, un callo de este lado. -Ahí ta, ahí ta, ahí va mi chin***n…ahí ta, apá”

Así se vive en Tijuana crisis del fentanilo

Con la primera inyección de la mañana, llega un alivio que hace lenta la respiración y abre espacio a esa alegría ficticia.

“Yo vivo en la calle, y eso alegra mi corazón. Me salgo de la realidad y así no estoy pensando en la tristeza, ni llorar. Desgraciadamente, el vicio me da alegría, me da por cantar y andar así alegre”, revela alguien que ha hecho de las drogas un escape.

En pocas horas, el panorama de la zona norte se tornó en un escenario de “muertos vivientes”, seres que dejaron el dolor físico y emocional porque sentir no es prioridad.

Trasiego de drogas desde Tijuana hacia Estados Unidos

Tijuana es el blanco del trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. Jaime Arredondo lleva más de 20 años investigando este fenómeno, entre México y Estados Unidos.

“¿Por qué se da ese consumo en la frontera? Porque en México, desafortunadamente, las tendencias de consumo están determinadas por su proximidad con los Estados Unidos. Entonces, aquí desde hace ya varias décadas, se ha dado el consumo de otras drogas inyectables, de heroína, que desafortunadamente desde el 2017 está contaminada con fentanilo”. Jaime Arredondo, investigador de consumo de sustancias, Universidad de Victoria, Canadá

Arredondo confirma que el fentanilo es una droga “muchísimo más fuerte”, que al circular en la calle con una concentración desconocida, puede causar sobredosis.

“En ese sentido, es exactamente similar a una heroína, a una morfina que únicamente es un tema sedativo, desafortunadamente es una sustancia muchísimo más fuerte y el problema es que no sabemos cuándo está en la calle la concentración que traiga, entonces eso es lo que genera las probabilidades de una sobredosis”. Jaime Arredondo, investigador de consumo de sustancias, Universidad de Victoria, Canadá

Apoyan a personas en esa condición

Ante el desamparo de quienes viven a través de las adicciones, siempre hay una mano amiga, como la de Marck, que fundó el grupo de Enfermeros Tácticos del Bordo.

“Tengo empatía con estas personas porque yo intenté ingresar a Estados Unidos, cuando llegué a Tijuana en el año 2000, lamentablemente no pude ingresar, me quedé en el Bordo, y cuando menos lo pensé ya estaba bien prendido de otras sustancias”. Marck, enfermero táctico

La experiencia de Marck la demuestra cuando hay que ayudar a uno de los muchos adictos que permanecen bajo los fuertes efectos de las drogas.

“Nos llevamos mucho la ceftriaxona. La utilizamos para tratamientos en infecciones de la piel, vías respiratorias, varios abscesos, para los piquetes de las arañas también se puede usar, en el bordo es muy común que a la gente le piquen las arañas y como son arañas de alcantarilla y todo eso, son muy dolorosas y las laicas que son los piojos de las ratas, se pegan en las costuras de la ropa, ponen huevecillos y te empiezan a picar… Siempre la curación se hace desde el centro, y lo hacemos contra las manecillas del reloj y hacemos de adentro hacia afuera, el chiste es quitar el tejido muerto, una curación”. Marck, enfermero táctico

Marck está “limpio” desde hace cinco años; sin embargo, a partir de la aparición del fentanilo, que llama el “Covid de los adictos”, comenzó una pesadilla.

“Esta nueva sustancia la llamo el “COVID de los adictos”, porque en el COVID, ninguna persona que se inyectaba drogas murió por COVID, pero apareció esta sustancia y fue la que comenzó a pegar, muchísimos se me morían en los brazos”. Marck, enfermero táctico

Ahí, en la delgada línea fronteriza, el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, se ha apoderado de decenas de personas, transformándolas en “zombies” atrapados en la adicción.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de fentanilo, dejando consecuencias irreversibles.

Descubre más sobre los “Zombies del Fentanilo” en la siguiente entrega de Uno TV.