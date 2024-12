Al despedirse desde la residencia de Estados Unidos, el embajador, Ken Salazar, dijo sentirse orgulloso del trabajo realizado con todo esfuerzo y corazón, “hemos hecho un buen trabajo” agregó. En entrevista mencionó que aún hay mucho por hacer.

He compartido con mi amigo, @POTUS Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de 🇺🇸 en 🇲🇽, y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país. Hasta entonces, continuaré trabajando con nuestros 3,300 empleados en Misión México para…