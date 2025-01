La temporada invernal está por entrar a su recta final, y conforme va entrando la primavera, se esperan aumentos de temperatura que, para algunos, pueden ser un alivio, pero para los que rechazan el calor puede ser una temporada tortuosa y pesada, especialmente en la canícula.

La canícula es un fenómeno del clima que ocurre cada año y comprende 40 días, que son los más calientes y calurosos en México. Las temperaturas en algunos estados llegan a superar los 45 grados y provocar afectaciones a los habitantes de estas regiones.

Durante la canícula, las temperaturas aumentan debido a factores como el calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación. En 2024 se registraron las temperaturas más altas en las últimas dos décadas.

Mexico has been suffering through one of the worst heatwaves in its history over the last two weeks, shattering dozens of all-time records with no signs of letting up.



