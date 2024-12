“No hay que hacer apología del delito”: Sheinbaum habla de alcaldesa de Coalcomán y agradecimientos al “Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Coalcomán, Michoacán, donde la alcaldesa Anavel Ávila Castrejón, agradeció a Nemesio Oseguera, alias el “Mencho“, la entrega de juguetes en esta temporada navideña para los niños de la localidad.

Cómo ya lo había adelantado el fin de semana, Sheinbaum hizo sus primeras declaraciones respecto al tema.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, en primera instancia, señaló que primero es importante que se conozca el contexto de la imagen difundida en medios.

Esto debido a que no correspondería a las fechas en las que, según las primeras versiones del caso, se llevó a cabo la repartición de juguetes.

“La fotografía que sale en el Reforma no corresponde al 27 de septiembre (sic). Sí hay una lona que corresponde a ese día, pero la fotografía del evento, en donde también está un miembro del Ejército, es del 10 de diciembre, no es del 27 de diciembre, donde se hizo un acto cívico relacionado con el aniversario de este municipio. Eso primero, que es importante que se dé a conocer, porque hay que ser responsables en la difusión de la información”

Posteriormente, la mandataria explico que se realiza una investigación de la presidenta municipal de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón.

Resaltó que, en caso de tener nexos con el grupo criminal o se explique la razón de la existencia de dicha lona, se debe presentar la carpeta de investigación correspondiente ante un juez.

Sin embargo, además de condenar la existencia de estas lonas, resaltó que se debe realizar una investigación, ya que “uno no puede juzgar de inmediato”, además de no hacer apología a la violencia.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Tiene que haber una investigación de la Fiscalía y, en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez, la carpeta de investigación que se haga. (…) No puede un grupo delictivo, en un acto público, hacerse apología de la violencia”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México