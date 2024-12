Durante las vacaciones, los casos de robo a casa habitación incrementan significativamente. Tan sólo en enero de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se reportaron 3 mil 835 denuncias, un aumento del 20% en comparación con otros meses.

Así que, si planeas salir de casa, sigue estas recomendaciones para proteger tu hogar y evitar convertirte en una víctima más.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2024 se han registrado 38 mil 308 robos a casa habitación en México.

Enero, justo en temporada vacacional, presentó la mayor cantidad de denuncias, con 3 mil 835. Cada año, en ese mes, hay un repunte de hasta 20% de este delito.

Los reportes son principalmente en:

En la capital mexicana, las alcaldías con más reportes son:

Cerrar puertas y ventanas a conciencia es una de las medidas más efectivas para prevenir robos a casa habitación. Gustavo Rodríguez, conserje de un condominio, señala que es importante asegurar todas las cerraduras disponibles:

También evita difundir en redes sociales detalles de tu ausencia, sugiere el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

“Hemos observado que, a veces, papá y mamá son muy precavidos, ya saben que no deben estar publicando eso en sus redes, pero no están observando lo que suben sus hijas o hijos, entonces ahí puede haber un insumo para la delincuencia, porque publico cuando ya estoy en el aeropuerto, cuando ya aterrizamos, en qué hotel me estoy quedando”.

María Elena Esparza, consejera en género, Consejo Ciudadano de la CDMX.