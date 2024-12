El programa Enraizar, de la Asociación Civil Genera Territorios, impulsa a mujeres migrantes en México a desarrollar negocios propios, sin importar su estatus migratorio. La iniciativa busca ofrecer herramientas y acompañamiento emocional para quienes buscan rehacer su vida en territorio nacional.

Adriana Quiroga, una emprendedora colombiana, decidió comenzar una nueva vida en México tras considerar inviable el “sueño americano”. Con apoyo de la red Genera Territorios, logró establecer un negocio de figuras de cerámica.

“México es una opción para quedarse. Es un país de oportunidades, de gente linda, de comida deliciosa, o sea de miles de oportunidades. Entonces yo diría, no, ese “sueño americano” ya no fue, es una vida muy dura y pienso que México tiene todo”.

El programa Enraizar, impulsado por Genera Territorios A.C., tiene como objetivo capacitar y empoderar a mujeres migrantes en México. A través de este apoyo, las participantes reciben herramientas prácticas para hacer crecer sus negocios.

Johan Antonio Toro, socio fundador de la organización, explicó:

A diario, miles de mujeres y hombres de Colombia llegan a México. Algunos buscan ir a Estados Unidos, un plan que, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, podría obligarlos a quedarse en tierra azteca. Se sumarían a un padrón de colombianos que no existe.

“Es decir, tenemos un subrregistro de connacionales de cerca de 450 mil colombianos y colombianas, que no sabemos en realidad en dónde están. Y es una realidad, no sabemos en dónde están en el suelo mexicano, no sabemos si están viviendo el yugo de estar irregular, no sabemos si cruzaron la frontera con destino al sueño americano o quizá fallecieron en el intento por buscar un mejor futuro”.

Andrés Camilo Hernández, cónsul general de Colombia en México