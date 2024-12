Estados Unidos deportó este lunes a México a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y figura clave en la formación de Los Zetas, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El capo, de 57 años, es acusado en México por homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Pasó 14 años encarcelado en Estados Unidos y, tras llegar a México, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, más conocido como el Altiplano, según reportes.

Fue deportado a México por las autoridades de Estados Unidos mediante la frontera de San Diego, California, Estados Unidos, con Tijuana, Baja California, México.

Autoridades estadounidenses explicaron que la deportación de Osiel Cárdenas Guillén es el “resultado de una investigación criminal” que involucró a varias corporaciones.

After 14 years behind bars in the U.S. Osiel Cárdenas Guillén, a Mex. citizen, and former Leader of the Gulf Cartel & Los Zetas has been returned to Mexico. This is the result of a criminal investigation by #HSI RGV and our law enforcement partners out of the Rio Grande Valley. pic.twitter.com/zX966TcgJT