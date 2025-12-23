Reemplacamiento 2026: estados donde el trámite será obligatorio

GENERANDO AUDIO...

En 2026 habrá reemplacamiento en diferentes estados.

Diversas entidades del país ya definieron costos, calendarios y lineamientos para el reemplacamiento o renovación de placas que deberá aplicarse en 2026, de acuerdo con información oficial de autoridades estatales.

Nayarit: reemplacamiento generalizado en 2026

El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit, Julio César López Ruelas, confirmó que en 2026 se llevará a cabo el reemplacamiento generalizado en la entidad, luego de que en 2025 se otorgara una prórroga de un año por instrucción del gobernador Miguel Ángel Navarro.

El costo será de 2 mil 724 pesos, e incluye placas, engomado, tarjeta de circulación y verificación. El funcionario explicó que la normativa federal establece la renovación de placas cada tres años.

Además, se analiza la posibilidad de otorgar descuentos durante los primeros meses de 2026. El diseño de las nuevas placas está pendiente de autorización por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Quintana Roo: canje de placas inicia en enero

El Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQROO) informó que el Canje de Placas 2026 comenzará en enero, con los siguientes costos:

Vehículos, camiones y camionetas: Mil 527 pesos el canje de placas 141 pesos la tarjeta de circulación

Motocicletas: 509 pesos el canje de placa 141 pesos la tarjeta de circulación

Remolques: 707 pesos el canje de placa 141 pesos la tarjeta de circulación



Las autoridades exhortaron a realizar el trámite en tiempo y forma para evitar contratiempos.

Edomex: calendario oficial por terminación de placa

La Secretaría de Finanzas del Estado de México (Edomex) publicó en la Gaceta del Gobierno los lineamientos para la renovación de placas 2026, trámite que será obligatorio para vehículos con placas expedidas en 2021 y cuya tarjeta de circulación tenga vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.

El calendario queda de la siguiente forma:

Abril: placas terminación 1 y 2

Mayo: 3 y 4

Junio: 5 y 6

Julio: 7 y 8

Agosto: 9 y 0

Documentos requeridos:

Identificación oficial con foto

CURP

Factura del vehículo o documento de propiedad

Comprobante de domicilio del Edomex

Placas anteriores o constancia de extravío

Jalisco: reemplacamiento gratuito hasta marzo

El Gobierno de Jalisco otorgó una prórroga gratuita para la renovación de placas durante los primeros tres meses de 2026, dirigida a vehículos con placas antiguas (Maguey, Gota y Minerva).

Las citas se agendarán conforme a la terminación de placa:

Enero: 1, 2, 3 y 4

Febrero: 4, 5, 6 y 7

Marzo: 7, 8, 9 y 0

Para acceder al beneficio, es necesario tener cubierto el refrendo vehicular 2025. A partir de abril de 2026, el trámite tendrá costo y se aplicarán sanciones.

Veracruz: emplacamiento obligatorio

En Veracruz, todas las motocicletas deberán contar con placas vigentes antes del 1 de enero de 2026, conforme al Decreto de Ordenamiento Vehicular para Motocicletas emitido el 20 de junio.

El titular de Sefiplan, Miguel Reyes Hernández, indicó que los propietarios tienen 15 días hábiles tras la compra de una motocicleta nueva o usada para realizar el alta y obtener placas, con un permiso provisional sin prórroga.

Costos:

Costo cero para quienes ya reemplacaron

980 pesos para quienes no lo hayan hecho

Anteriormente, el costo era de mil 440 pesos

El trámite será digitalizado:

Desde noviembre de 2025: inicio en línea y entrega en oficinas

Desde enero de 2026: proceso totalmente en línea con envío a domicilio

Puebla: definidos costos vehiculares 2026

Tras la presentación de la Ley de Ingresos 2026, el Gobierno de Puebla dio a conocer los nuevos costos para trámites vehiculares.

Control vehicular:

700 pesos

Placas para unidades nuevas:

Vehículos: mil 275

Remolques: 970 pesos

Motocicletas: 540 pesos

Vehículos de demostración: mil 500 pesos

Licencias de conducir:

3 años: 895 pesos

5 años: mil 385 pesos

Transporte mercantil: mil 695 pesos

Transporte público y mercantil: 2 mil 210 pesos

Otros trámites:

Tarjeta de circulación: 700 pesos

Reposición de calcomanía: 430 pesos

Permiso provisional vehículos (15 días): 615 pesos

Permiso motocicletas nuevas (5 días): 45 pesos

El costo de la verificación vehicular se dará a conocer en los últimos días de este 2025.

Las autoridades estatales recomendaron a los automovilistas mantenerse atentos a los calendarios, costos y requisitos establecidos en cada entidad, ya que el reemplacamiento y otros trámites vehiculares serán obligatorios durante 2026 y su incumplimiento puede derivar en sanciones o restricciones para circular.

