“Zombis del fentanilo” y los “100 días de Trump”: ve los reportajes de Uno TV ganadores del Premio Nacional de Periodismo

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Premio Nacional de Periodismo UnoTV

El Premio Nacional de Periodismo fue entregado a dos de los trabajos realizados en Unotv.com: la serie “Zombies del fentanilo”, de Sandra Moreno; y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria“, de Juan Rivas.

Los galardones fueron otorgados este viernes 20 de marzo, en el marco de la edición LXXIII del Premio Nacional e Internacional de Periodismo.

Los trabajos, publicados en 2025, informaron sobre dos realidades que ocurren en la actualidad y que forman parte de la vida en México y Estados Unidos.

Conoce las historias premiadas por el Club de Periodistas de México.

“Zombies del fentanilo”

El reportaje de Sandra Moreno, dividido en tres entregas, aborda cómo ha afectado la circulación del fentanilo, sobre todo al norte del país, en lugares como Tijuana y Mexicali, que se han convertido en “la frontera de muerte”.

Se puede ver cómo esta sustancia ha transformado a sus consumidores en verdaderos “zombies”, conocidos como los “Zombies del fentanilo”.

También, muestra cómo el consumo de esta sustancia ha generado un entorno marcado por la muerte de personas que buscaron aliviar el dolor físico y emocional con esta droga.

Especialistas y organizaciones civiles explicaron lo que ocurre con el fentanilo y sus consumidores, además de cómo trabajan para atender este problema de salud pública.

El reportaje profundiza en los efectos de esta sustancia, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Asimismo, muestra el rostro de quienes buscan rehabilitarse, así como de quienes no lo logran.

“100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”

Juan Rivas aborda el Gobierno de Donald Trump a 100 días de su segundo mandato en la Casa Blanca, un periodo marcado por la incertidumbre, leyes contra migrantes y una crisis humanitaria en crecimiento.

El reportaje explica cómo, al inicio de su segundo mandato, Donald Trump transformó la política fronteriza mediante el cierre de la frontera para solicitantes de asilo bajo el esquema CBP One y la ejecución de deportaciones masivas.

Se detalla cómo estas acciones han generado incertidumbre, frustración y devastación en la frontera norte de México, donde miles de personas que recorrieron largas distancias han visto canceladas sus citas y frustradas sus expectativas de ingreso legal tras meses de espera.

También, muestra a un grupo reducido de personas, principalmente de origen venezolano, que logró cruzar en las últimas horas del esquema anterior comparando con el llamado “viaje del salmón”, situación que la mayoría enfrenta actualmente y no es más que un retorno forzado.

El reportaje recoge testimonios de personas deportadas desde Estados Unidos, como el de Carlos Macías, quien describe un ambiente de persecución o “caza”, donde autoridades estadounidenses realizan operativos incluso en iglesias y trasladan a los detenidos hacia territorio mexicano.

Asimismo, expone cómo el Gobierno de Donald Trump ha instaurado un clima de miedo entre quienes permanecen en Estados Unidos sin documentos, quienes evitan actividades cotidianas por temor a la separación familiar.

La investigación muestra, además de condiciones críticas de precariedad, a menores de edad que enfrentan el frío y la incertidumbre en ciudades fronterizas tras ser expulsados de EE. UU.

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