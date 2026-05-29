Senado aplaza elección judicial a 2028 y reelección en TEPJF genera debate

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Senado aprueba en lo general aplazar elección judicial hasta 2028

El Senado de la República aprobó en lo general una reforma constitucional en materia del Poder Judicial que aplaza la próxima elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028. La propuesta fue avalada con 87 votos a favor y 41 en contra, con el respaldo de Morena y sus aliados.

Tras la aprobación en lo general, los senadores comenzaron la discusión de las reservas que serán votadas en lo particular. La reforma también abre la puerta para que los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar nuevamente en el proceso electoral previsto para 2028.

✅ Con 87 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

Senado aprueba aplazar la elección judicial hasta 2028

La reforma avalada por el Pleno modifica el calendario de implementación de la reforma judicial y pospone la siguiente elección judicial hasta junio de 2028.

Entre los cambios aprobados también se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se organizará en dos secciones. Sin embargo, estas únicamente podrán sesionar con la aprobación del pleno.

Además, se aprobó reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de 2028, por lo que concluirían sus funciones en 2036.

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Reelección de magistraturas del TEPJF genera debate

Los cambios aprobados incluyen una modificación incorporada previamente en la Cámara de Diputados para permitir que las cuatro magistraturas del Tribunal Electoral elegidas en 2016 puedan buscar una candidatura en la elección de 2028.

De concretarse, esas magistraturas podrían acumular hasta 17 años en el cargo, tema que generó cuestionamientos durante la discusión legislativa.

En tribuna, el senador del PAN, Marko Cortés, criticó la propuesta al señalar que la reforma no corrige la politización de la justicia ni resuelve problemas relacionados con la profesionalización del sistema judicial.

Reforma también modifica la revocación de mandato

Otro de los ajustes aprobados establece cambios a la fecha de la revocación de mandato.

La reforma plantea que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno.

El dictamen aprobado en lo general continuará con la discusión y votación de los artículos reservados en el Senado.