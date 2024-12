Alertan por estafa a través de mensajes de texto. Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó una nueva forma de estafa utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información a través de mensajes de texto. ¿De qué se trata? En Unotv.com te lo compartimos.

¿En qué consiste la estafa con mensajes de texto?

La Unidad de la Policía Cibernética de la SSC señaló que los hackers informáticos recurren a mensajes de texto (SMS) o aplicaciones de mensajería para obtener información personal o financiera.

La Unidad de #PolicíaCibernética de la #SSC emite recomendaciones para evitar fraudes y estafas ante mensajes de texto fraudulentos conocidos como #Smishing. https://t.co/vocQJQjT1x pic.twitter.com/E4t8vz3Zrm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 27, 2024

Esta actividad es conocida como “smishing”. Los escritos pueden parecer provenir de instituciones bancarias, empresas de servicios públicos o de transporte, así como de posibles “contactos” en WhatsApp.

Sin embargo, con la finalidad de estafar, incluyen enlaces a sitios web fraudulentos o solicitudes para que las víctimas llamen a un número de teléfono desconocido.

“¿Por qué no respondes a mi mensaje?”

Los ciberdelincuentes encontraron una nueva forma de obtener información personal y financiera a través de mensajes de texto.

Te mandan un SMS en el que te piden agregar su número en WhatsApp. Estos textos son tan realistas que las víctimas pueden llegar a caer en lo que se trata de una estafa.

“¿Por qué no respondes a mi mensaje? Hace mucho que no te contacto. ¿Me has olvidado? Por favor, agregue nuevamente”, se lee en un mensaje recibido por un redactor de Uno TV.

Lo primero que debes hacer es no abrir el enlace, ya que te dirige a un sitio web falso en el que podrían vulnerar tus datos e información personal.

Asimismo, antes de eliminarlo, debes marcarlo como mensaje no deseado (spam) para que no te vuelvan a mandar textos del mismo tipo.

¿Qué hacer ante posible estafa con mensajes de texto?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detalló que, en caso de recibir un mensaje de texto sospechoso, es importante:

No hacer clic en enlaces o descargar algún archivo adjunto proveniente de un mensaje no solicitado

Confirmar la autenticidad de cualquier texto con la entidad supuestamente remitente utilizando un canal de comunicación oficial

Manejar aplicaciones de seguridad que detecten y bloqueen algún mensaje sospechoso

Monitorear frecuentemente los estados de cuenta bancarios y transacciones financieras para detectar cualquier actividad sospechosa

No revelar información personal en respuesta a un SMS desconocido

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas en tu dispositivo

en tu dispositivo Estar alerta ante cualquier mensaje que solicite información personal o financiera

No confiar en SMS que insistan en la urgencia o intenten crear miedo

Las instituciones legítimas, como bancos o agencias gubernamentales, no solicitan información sensible a través de mensajes de texto. Si tienes alguna duda, consulta las recomendaciones proporcionadas por cada organismo.