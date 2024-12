Andrés Delgado: el actor mexicano que conquistó a Angelina Jolie

Andrés Delgado fue dirigido por Angelina en “Without Blood”. Foto: Gettyimages

A sus 32 años, Andrés Delgado vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Con una trayectoria de 10 años como actor, recientemente fue elegido por Angelina Jolie para formar parte de su más reciente proyecto como directora, “Without Blood”, basado en la novela “Sin sangre” del escritor italiano Alessandro Baricco. En esta cinta, Angelina le escribió un papel especial tras quedar impresionada con su trabajo.

“Angelina vio mi demo reel y me mandó a buscar para que fuera a filmar a Italia. Nos entendimos muy bien, y ella es una gran directora. Es una historia sobre la condición humana en la guerra, que no se centra en un conflicto específico, sino en cómo los humanos enfrentamos estos momentos,” compartió Andrés en entrevista para UnoTV.com.

En la película, que también cuenta con las actuaciones de Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero, entre otros, Andrés interpreta al hermano menor de Salinas (Juan Minujín), el antagonista de la historia y quien detona la trama.

Delgado describió su experiencia con Jolie como “mágica”: “Ella es una directora que te hace sentir confianza, te da libertad y herramientas. Fue increíble trabajar con alguien tan generoso y comprometido”.

Así llegó Andrés Delgado a la cinta “Without Blood”

El rodaje de “Without Blood” tuvo lugar en los legendarios estudios de Cinecittà, en Italia. Andrés recordó cómo conoció a Jolie: “Ella estaba en aislamiento por COVID durante los ensayos, pero se enlazó remotamente y hablamos por audífonos. Cuando por fin nos conocimos en persona, se acercó, me dio un abrazo y me agradeció por aceptar el personaje. Me hizo sentir muy bienvenido y valorado”.

La película, el quinto proyecto de Angelina como directora, se estrenó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Torino y llegará a las pantallas mexicanas el próximo año.

“Espero que este proyecto con Angelina me abra más puertas en el futuro,” concluyó Andrés, emocionado por todo lo que está por venir.

Andrés Delgado tiene 32 años. Foto: AFP

Un año de éxitos

2024 también fue un año prolífico para Andrés Delgado, con varios estrenos destacados. Su participación en “Un mundo para mí”, ópera prima de Alejandro Zuno, fue parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina, donde fue alabada por la crítica.

En esta cinta, Andrés interpreta a Nicolás, un padre enfrentado a un dilema ético y moral sobre su bebé recién nacido con intersexualidad.

“Es una temática que no se ha contado mucho y que para mí era importante. La historia explora cómo los padres enfrentan decisiones que afectan el futuro emocional, físico y psicológico de un bebé,” explicó Delgado.

Para prepararse para el papel, Andrés tomó clases de repostería, ya que su personaje es panadero. El filme fue producido por Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, y se rodó en Ciudad de México.

Además de su trabajo en cine, Andrés es parte de la serie “La máquina”, junto a Diego Luna y Gael García Bernal, y “Sierra Madre” de Max.