La revisión de rutas de Mexicana de Aviación podría tener consecuencias para el sector turístico y aéreo. Uno TV consultó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Asociación Nacional de Agencias de Viajes para entender el impacto real.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), durante el primer semestre de 2024, Mexicana de Aviación registró las siguientes cifras:

0.20% del pasaje aéreo nacional

119 mil 500 usuarios en seis meses

19 mil 916 pasajeros mensuales

663 diarios

En comparación, aerolíneas como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus superan los 68 mil pasajeros diarios.

Destinos afectados por la revisión de rutas de Mexicana

Entre los destinos sujetos a ajustes en Mexicana de Aviación se encuentran:

Acapulco

Campeche

Guadalajara

Ixtapa Zihuatanejo

Nuevo Laredo

Puerto Vallarta

Uruapan

Villahermosa

De acuerdo con Roberto Ayala Lozano, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, estos cambios impactarían principalmente a destinos turísticos fuertes, como Guadalajara, Puerto Vallarta y Acapulco.

“Sí se verán afectadas sobre todo como Guadalajara, Puerto Vallarta, que son destinos turísticos fuertes, pues sí se van a ver afectadas. De las 8 que veo, pudiera ser Acapulco también, pues sí les podría pegar obviamente ante la baja de visitantes” Roberto Ayala Lozano

El vocero de ASPA de México, José Gerardo Alonso, señaló que el impacto general en la industria será limitado, ya que el desarrollo de una aerolínea requiere tiempo. Sin embargo, destacó que replantear rutas puede beneficiar a la empresa al optimizar los recursos públicos invertidos en ella.

“Finalmente es una empresa subsidiada por el Gobierno, y obviamente por los mexicanos, por los impuestos que todos generamos. Y el que no obtengan un beneficio económico de estas rutas, pues obviamente hace que no se gaste este dinero. Lo que se necesita obviamente es replantear las rutas como lo están haciendo en este momento, y que sea viable, lo antes posible, para que no sean subsidiadas”. José Gerardo Alonso

Por su parte, Roberto Ayala Lozano advirtió que los cambios generan incertidumbre en el sector turístico, ya que afectan a los prestadores de servicios y a los viajeros.

Venta de boletos continúa

Hasta las 17:00 horas del lunes 6 de enero, Mexicana de Aviación mantenía la venta de boletos para todos sus destinos en su sitio oficial.