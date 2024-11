El mercado de los detergentes en polvo es muy competitivo, por lo que muchas marcas prometen a sus consumidores mejores resultados para lavar su ropa a precios más bajos.

Recientemente, la marca de jabón “Util” ha ganado popularidad al ser más económico que el reconocido jabón “Roma”.

De acuerdo con un análisis de precios realizado en Bodega Aurrera, las diferencias de costo entre ambos productos son las siguientes:

Lo que crea una diferencia de un peso con50 centavos, aplicando el descuento que tiene actualmente el jabón Roma de 5 pesos.

Mientras que el costo por 5 kilos es el siguiente:

Las cifras indican que, comprar el jabón Util en mayores cantidades hace que sea más económico, con una diferencia de 59 pesos en la presentación de 5 kg.

El jabón en polvo Util es una opción más económica que el detergente Roma y, según un estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2012, ambos ofrecen resultados similares para lavar ropa de color.

Profeco determinó que:

A pesar de estos hallazgos, Profeco aclaró que actualmente no se ha realizado un nuevo análisis que confirme nuevos resultados.

“Cómo tal no hay ninguna Revista del Consumidor actual que diga que el jabón Roma es más barato o mejor que Util. Por ahora, todavía no sacamos algún estudio. Por lo tanto, el estudio del 2012, ya no es vigente”.

Leticia Nolasco, asesora de Profeco.