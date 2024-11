Briggitte Bozzo participante de “La Casa de los Famosos México 2”, influencer y actriz, preocupó a sus seguidores cuando indicó que fue hospitalizada, situación que causó que no pudiera asistir a los Kids Choice Awards 2024.

La personalidad de 23 años compartió una serie de videos en los que se mostraba en el hospital, al parecer se encontraba muy contenta por acudir al evento donde fue nominada por primera vez a la categoría “Actriz Favorita”.

La joven les informó a sus “felinos” (como llama a sus seguidores) a través de un video que ya tenía su vestimenta preparada para acudir al magno evento donde fue nominada.

El problema ocurrió porque se deshidrató y presentó vómito, los malestares aumentaron incluso sin dejarla dormir durante la noche.

Debido a lo ocurrido tuvo que acudir al hospital, donde le fue colocado el medicamento intravenoso para su mejoría.

“Aquí ando intentando recuperarme, entonces les mando un beso. Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero tocó que me hospitalizaran el día de hoy, pero voy a rezarle a Diosito para poder cumplirles y si no, pues seguimos. Ustedes saben que yo estoy siendo muy trabajadora para ustedes…”.

Briggitte Bozzo.