OPEP+ elevará levemente la producción, pese a la interrupción de envíos por la guerra

Foto: Reuters

Ocho países de la alianza OPEC+ —Saudi Arabia, Russia, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait, Kazakhstan, Algeria y Oman— acordaron ajustar su producción petrolera y reafirmaron su compromiso con la estabilidad del mercado tras reunirse de forma virtual el 1 de marzo de 2026.

Los países, que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023, revisaron las condiciones actuales del mercado global y su perspectiva.

Ajuste de 206 mil barriles diarios en abril

Ante un panorama económico global estable y fundamentos considerados saludables, reflejados en bajos inventarios de crudo, las naciones participantes decidieron reanudar el desmantelamiento gradual del recorte voluntario de 1.65 millones de barriles por día (mbd) anunciado en abril de 2023.

Como parte de esta decisión, acordaron un ajuste de producción de 206 mil barriles diarios, que se implementará a partir de abril de 2026.

El volumen de 1.65 mbd podrá reincorporarse de manera parcial o total, dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado y bajo un enfoque gradual.

Flexibilidad ante condiciones del mercado

Los ocho países subrayaron que continuarán monitoreando de cerca la evolución del mercado petrolero y reiteraron la importancia de mantener un enfoque cauteloso y flexible.

En ese sentido, señalaron que conservarán la capacidad de aumentar, pausar o revertir la eliminación progresiva de los ajustes voluntarios, incluida la posibilidad de revertir el recorte adicional de 2.2 millones de barriles diarios anunciado en noviembre de 2023.

Compensación por sobreproducción

Los integrantes de OPEP+ también destacaron que esta medida permitirá acelerar los mecanismos de compensación por sobreproducción.

Reiteraron su compromiso colectivo de cumplir plenamente con la Declaración de Cooperación, incluyendo los ajustes voluntarios adicionales que serán supervisados por el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC).

Asimismo, confirmaron su intención de compensar completamente cualquier volumen producido en exceso desde enero de 2024.

Los ocho países acordaron mantener reuniones mensuales para revisar las condiciones del mercado, el cumplimiento de los compromisos y los avances en compensaciones. El próximo encuentro quedó programado para el 5 de abril de 2026.

