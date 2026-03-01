Precio del petroleo aumenta 10% tras ataques de EE.UU. en Irán; podría llegar a los 100 dólares por barril

GENERANDO AUDIO...

Se pronostica un aumento en el precio del Petróleo. Foto: Reuters

El crudo Brent subió un 10%, a cerca de 80 dólares por barril en el mercado extrabursátil el domingo, dijeron operadores ‌petroleros, mientras que los analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hundieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

El petróleo de referencia mundial se ha recuperado este año y alcanzó los 73 dólares por barril el viernes, su nivel más alto desde julio, impulsado por la creciente preocupación por los posibles atentados que se produjeron un día después. La negociación de futuros está cerrada durante el fin de semana.



“Si bien ​los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz“, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

Precio del barril petróleo podría subir a los 100 dólares, pronostican expertos

La mayoría de los propietarios de petroleros, las grandes petroleras y las empresas comerciales han suspendido los envíos ‌de crudo, combustible y gas natural ⁠licuado a través del estrecho de Ormuz, según informaron fuentes comerciales, después de que Teherán advirtió a los barcos de que no navegarán por esa vía marítima.

Más del ⁠20% del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.

“Esperamos que los precios abran (después del fin de semana) mucho más cerca de los 100 dólares por barril y que quizá superen ese nivel si ​hay ​un cierre prolongado del estrecho”, dijo Parmar.

Los líderes de Oriente Medio han advertido a Washington que una guerra contra Irán podría provocar un aumento repentino del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, según la analista de RBC, Helima Croft. Los analistas de Rabobank son algo menos optimistas y prevén que los precios se mantendrán por encima de los 90 dólares por barril a corto plazo.

El grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción 206 mil barriles diarios (bpd) a partir de abril, un modesto incremento que representa menos ‌del 0.2% de la demanda mundial.

Aunque se podrían utilizar ​algunas infraestructuras alternativas para evitar el estrecho de Ormuz, el ​impacto neto de su cierre sería una ​pérdida de entre 8 millones y 10 millones de bpd de suministro de ‌crudo, incluso después de desviar algunos flujos a ​través del oleoducto este-oeste ​de Arabia Saudí y el oleoducto de Abu Dabi, según Jorge León, economista energético de Rystad.

Rystad prevé que los precios suban 20 dólares, a aproximadamente los 92 dólares por barril, cuando se reanude ​el comercio.

La crisis de Irán ‌también ha llevado a los Gobiernos y refinerías asiáticos a evaluar las reservas de petróleo, además de las rutas y suministros alternativos de transporte

