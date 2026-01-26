Postura del Papa León XIV sobre migrantes provoca tensiones políticas

Aunque el Papa León XIV ha conciliado con los ultraconservadores en lo litúrgico, en lo político las diferencias se han agudizado, señala Alberto Barranco. El conflicto central es su postura frente a la migración y la política del presidente Donald Trump.

La tensión creció tras un documento de los obispos de Estados Unidos sobre el trato a los migrantes. El Papa lo respaldó, pero sectores ultraconservadores le exigen limitarse a los asuntos religiosos.

