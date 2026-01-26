Postura del Papa León XIV sobre migrantes provoca tensiones políticas

GENERANDO AUDIO...

Aunque el Papa León XIV ha conciliado con los ultraconservadores en lo litúrgico, en lo político las diferencias se han agudizado, señala Alberto Barranco. El conflicto central es su postura frente a la migración y la política del presidente Donald Trump.

La tensión creció tras un documento de los obispos de Estados Unidos sobre el trato a los migrantes. El Papa lo respaldó, pero sectores ultraconservadores le exigen limitarse a los asuntos religiosos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.