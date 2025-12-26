Papa León XIV manda su primer mensaje navideño y pide la reconciliación mundial

| 18:18 | Redacción | Uno TV

En una emotiva ceremonia en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV compartió su primer mensaje de Navidad durante el tradicional evento Urbi et Orbi.

Ante 26 mil fieles y peregrinos, el pontífice hizo un llamado a los líderes mundiales para resolver conflictos en zonas como Ucrania, Rusia, Gaza y Myanmar, e invitó a reflexionar sobre la situación de los migrantes, desempleados, niños y ancianos afectados por la guerra y la injusticia.

Con un guiño especial a América Latina y a Europa, León recordó la importancia del diálogo sin prejuicios ideológicos, la solidaridad y la colaboración. La sorpresa llegó cuando pronunció su mensaje navideño en 10 idiomas, incluyendo español, árabe, alemán y chino, emocionando a los fieles presentes.

