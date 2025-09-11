GENERANDO AUDIO...

La analista política Alejandra Cullen cuestionó la falta de respuestas claras frente a los señalamientos de corrupción en la Marina Armada de México, vinculados al llamado huachicol fiscal. En su participación semanal con José Cárdenas, apuntó que los presuntos nexos de mandos militares con autoridades civiles y empresarios representan un duro golpe a la credibilidad institucional.

Cullen destacó que la gravedad no solo radica en los hechos denunciados, sino en la reacción del Ejecutivo, que calificó de evasiva y poco comprometida con la transparencia. Según su análisis, lo que debía ser una investigación profunda se ha convertido en una serie de silencios y respuestas ambiguas.

Para la analista, la indolencia institucional es el principal problema.

“No solo es una vergüenza el involucramiento de mandos navales, me parece más vergüenza la respuesta del Ejecutivo, que claramente se irrita con el tema y lo evade”, subrayó Cullen.

También recordó que no es la primera vez que se registran hechos sospechosos en la Marina.

“Hace dos años se reportó el suicidio del subalmirante Cházaro, y la respuesta fue la misma: la Fiscalía dice investigar, pero al final o no hay reportes o todo se archiva”, sentenció.

Señalamientos a la Fiscalía y la UIF

La politóloga cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al no dar seguimiento a denuncias relacionadas con millonarios desvíos.

“Si el secretario Ortega acudió a denunciar movimientos extraños en la Marina y Gertz Manero no actuó en dos años, es evidente que algo se quiso encubrir”, expresó.

Sobre la UIF, apuntó que tampoco cumplió su papel de vigilancia.

“Pablo Gómez tenía en sus manos los reportes bancarios, y aun así nunca detectó los miles de millones que circularon por dentro y fuera del sistema financiero”, afirmó.

“Se está debilitando la credibilidad de las instituciones”

Cullen advirtió que estos episodios erosionan la confianza pública en la última institución que mantenía prestigio.

“El impacto a la credibilidad de la Marina es lo que nos faltaba; era la única institución sin escándalos de corrupción ni traición a la patria”, señaló.

Finalmente, recalcó que el manejo político del tema representa un debilitamiento interno.