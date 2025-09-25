GENERANDO AUDIO...

La reforma a la ley de amparo que discute el Senado mexicano ha generado un intenso debate sobre sus posibles impactos para ciudadanos, empresas y contribuyentes.

Alejandra Cullen advirtió, en Noticias en Claro, que la iniciativa, impulsada por la Presidencia, podría reducir la capacidad de defensa frente a actos de autoridad.

“Antes tú podías apelar a una suspensión que te permitía que pararan esa resolución hasta en tanto se hiciera una revisión a fondo del caso. Ahora estas suspensiones quedan eliminadas y básicamente lo que hacen es hacer más complicado que un ciudadano pueda acceder a un amparo y pueda protegerse de un acto de autoridad del Poder Ejecutivo”, explicó.

“Lo más delicado de la nueva ley de amparo… es que un empresario o una empresa queda completamente fuera de su alcance el defenderse de un acto de autoridad de entidades como el SAT o la UIF”, agregó Alejandra Cullen.

Ley de amparo: Impacto en empresas y contribuyentes

Según la especialista, la reforma beneficiaría principalmente a instituciones como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora podrían actuar sin que los afectados puedan suspender sus medidas hasta que se resuelva el asunto de fondo.

“Quedamos a expensas de la UIF, del SAT y de cualquier autoridad que quiera ejercerse en contra nuestra”, advirtió.

Riesgos para ciudadanos comunes

La reforma no solo afectaría a empresarios, sino también a ciudadanos comunes. Antes, la ley de amparo permitía suspender actos injustificados de autoridad, incluyendo cobros fiscales indebidos o detenciones injustas. Con la modificación, el acceso a esta protección legal se vuelve más limitado.

“Si te detienen injustamente, si te quieren cobrar o hacer un crédito fiscal que no está bien justificado… se hace mucho más complejo obtener un amparo”, señaló la especialista.

Autoridad judicial y decisiones fast track

Alejandra Cullen subrayó que la reforma también fortalecería la autoridad del Ejecutivo y aceleraría la toma de decisiones judiciales: “Es efectivamente una ley que simplemente hace más autoritaria la toma de decisiones en una corte que ya hace resoluciones fast track sin tomar en cuenta los derechos de los mexicanos”.