Los efectos de la elección presidencial en la economía mexicana

Alicia Salgado menciona que tuvimos una elección copiosa a pesar de lo que se dice que fueron menos los votantes que tuvimos en 2018 de hoy.

Señala que el porcentaje de votación menor está relacionado con el crecimiento del padrón y de la lista electoral: hoy somos 98.5 millones de votantes con credencial de electoral y en 2018 eran menos de 90 millones de votantes.

“Eso hace la diferencia de votación, pero casi estamos en los mismos rangos. Es difícil asimilar los resultados de la votación inclusive para los mercados”. Alicia Salgado

Alicia Salgado señala que esto ha sido algo importante porque tenían descontado el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero no la posibilidad de que concentraran una mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores y todo apunta a que tendrán mayoría suficiente para pasar no solamente reformas constitucionales, como el paquete que envió el presidente en febrero, sino en particular la aprobación de un presupuesto que incluye normalmente la Ley de Ingresos que no tendría mayor oposición en la Cámara de Diputados o Senadores.

Dice que hoy necesitan consensuar para poder impulsar estos cambios. Esa edición es lo que empujó fuertemente, el ajuste del tipo de cambio desde el lunes, no porque el mercado se asustara porque Sheinbaum llega, sino por la concentración de poder o la falta la percepción de que podría haber falta de peso y contrapesos en la toma de decisiones del sector público del gobierno

“De ahí que resulta muy relevante que él secretario de Hacienda y Crédito Público haya sido ratificado previamente con consenso del presidente López Obrador para que continúe en el mismo cargo a lo largo de la transición política y durante el tiempo que ambos el secretario, pero particularmente la presidenta lo considere necesario, él dice que por tiempo indefinido y por lo mismo también podría ser todo el sexenio, no nada más un año dos depende de cómo se acomoden ambos en el trabajo”. Alicia Salgado

Movimiento en las tasas de interés y el tipo de cambio

Alicia Salgado marca un segundo movimiento importante de tasas de interés y también del tipo de cambio, pero de las acciones bancarias cayeron de manera relevante porque el temor existe de que se modifique las reglas fiscales también las reglas del juego y eventualmente pudiera haber un incremento de impuesto a lo que llaman ganancias extraordinarias y pues la mayor parte de los mercados cantaron y piensan que los bancos sería un verdadero foco para este tipo de acciones que el países como España, Alemania u otros países o economías donde hay un déficit fiscal y hay que resolverlo con mayores ingresos públicos.

“Esto sería una decisión política pero más vale que se aclare a tiempo. Si al presidente López Obrador le ha ido muy bien a lo largo de la administración es porque ha sido muy claro con las reglas parejas y en particularmente con el tema fiscal y bancario”. Alicia Salgado

