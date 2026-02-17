Rumores falsos sobre tarjetas y SAT

GENERANDO AUDIO...

La analista financiera Alicia Salgado desmintió los rumores que circularon recientemente sobre una supuesta fiscalización total del SAT a todas las operaciones con tarjetas de crédito y débito. “La verdad es que no es cierto”, afirmó, al señalar que la desinformación busca incentivar el uso del efectivo.

Salgado explicó que el verdadero foco está en la prevención del lavado de dinero, que también incluye ocultar ingresos ante la autoridad fiscal. El SAT cruza información bancaria con los ingresos reportados para detectar inconsistencias. Si una persona gasta muy por encima de lo que declara, se genera una alerta.

