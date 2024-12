¿Por qué no cesa la violencia en Sinaloa y qué la desató?

El Gobierno ha dado un fuerte golpe a la delincuencia con el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa, lo que ha demostrado parte de la estrategia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sin embargo, en las últimas 24 horas se reportaron al menos 10 asesinatos en distintos puntos del estado.

Al respecto, nuestro analista, Carlos Elizondo Mayer-Serra, considera que la violencia puede obedecer a la captura del “Mayo” Zambada pero, sobre todo, a la “traición” de los llamados “Chapitos”.

“Si hubiera ido el Estado mexicano, lo hubiera capturado, a lo mejor no pasa esto (la violencia), cuando capturaron al ‘Chapo’ no pasó esto… El problema es que ahora la captura fue resultado de una traición”.

El experto asegura que las treguas entre narcos siempre se terminan rompiendo, puesto que no hay mecanismos sucesorios legítimos en el negocio de la droga.

Al abordar el tema del histórico decomiso de fentanilo, el analista señala que en realidad no se aseguró una tonelada, sino que “se incautó una tonelada de pastillas de fentanilo, que no es la misma cosa”.

“Ahora bien, no sé si esté funcionando la estrategia. A mí me gustaría saber cuáles son los objetivos. Si lo que pretenden es pacificar al estado, no se ha logrado. Dice el secretario García Harfuch, con razón, que esto no puede ser inmediato, pero si sería interesante ver cuáles son las métricas que podríamos utilizar para saber si esto va bien”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.