Reforma electoral fue un “albazo” y debilita la democracia

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La discusión sobre la reforma electoral impulsada por Morena no fortalece la democracia mexicana y fue aprobada mediante un procedimiento acelerado, afirmó el analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra durante su participación en Noticias en Claro.

El especialista señaló que la iniciativa fue presentada y discutida sin el tiempo suficiente para el análisis público, los foros especializados y el debate entre expertos que suelen acompañar a las reformas constitucionales en otros países.

De acuerdo con Carlos Elizondo, la reforma fue impulsada de manera apresurada y sin una discusión amplia sobre sus posibles efectos en el sistema democrático.

Además, consideró que algunos aspectos de la propuesta podrían generar interpretaciones abiertas y controversias futuras durante los procesos electorales.

El analista sostuvo que la democracia mexicana ha mostrado señales de deterioro en distintos indicadores internacionales.

El académico también cuestionó la aplicación de las normas electorales en distintos procesos recientes.

Mencionó que existen preocupaciones tanto por la influencia externa en las elecciones como por la participación de actores políticos en funciones, pese a que la legislación establece restricciones.

Para Elizondo, el debate sobre la reforma electoral debería centrarse en si fortalece la democracia, garantiza elecciones limpias y mantiene instituciones autónomas y confiables.

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