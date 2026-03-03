Nueva geopolítica mundial: Trump e Irán tensan al planeta

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano advierte que el mundo atraviesa una transformación profunda que marcará una nueva geopolítica mundial, impulsada por conflictos armados, como el que ocurre actualmente con Irán; tensiones estratégicas y el papel protagónico de Estados Unidos y Donald Trump.

“El mundo como lo vivíamos, lo veíamos, diría yo, ¿no? Hace que será 10 años, de a lo que es hoy, en cuanto a lo que se conoce como la geopolítica, habrá que ya ir identificando que es otro”, señaló en su análisis, subrayando que los hechos recientes han modificado radicalmente el escenario internacional.

En este sentido, Solórzano identificó la llegada de Donald Trump como uno de los factores determinantes en este reacomodo.