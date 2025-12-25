Polarización y falta de diálogo marcan el discurso oficial

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano cuestionó el uso reiterado del concepto de reconciliación nacional, al señalar que, más allá del discurso, no existen mecanismos reales de diálogo entre el gobierno y los diversos sectores de la sociedad. “Realmente no los tenemos”, afirmó al referirse a la ausencia de espacios efectivos de intercomunicación.

